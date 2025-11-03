ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
227
Время на прочтение
1 мин

Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 3 ноября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:

  • Группа БпЛА в Херсонской области (Бериславский район), курс северо-западный.

  • БпЛА на востоке Днепропетровщины постоянно меняют направление движения.

  • БпЛА восточнее Борисполя, курс юго-западный.

  • БпЛА севернее Обухова, сменил курс на северо-западный.

  • БпЛА мимо Баштанки на Николаевщине, курс юго-западный.

  • БПЛА в Николаевском районе, курс северный.

  • БПЛА из Лозовского района Харьковщины, курсом на Днепропетровщину.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что в ночь на 2 ноября в Туапсе дронами был поражен глубоководный причал морского нефтяного терминала, который имеет возможность перевалки до 7 млн тонн нефти в год.

Ночью 2 ноября взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи .

Напомним, в ту же ночь украинские дроны поразили 5 электроподстанций на территории РФ .

