Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 3 ноября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:
Группа БпЛА в Херсонской области (Бериславский район), курс северо-западный.
БпЛА на востоке Днепропетровщины постоянно меняют направление движения.
БпЛА восточнее Борисполя, курс юго-западный.
БпЛА севернее Обухова, сменил курс на северо-западный.
БпЛА мимо Баштанки на Николаевщине, курс юго-западный.
БПЛА в Николаевском районе, курс северный.
БПЛА из Лозовского района Харьковщины, курсом на Днепропетровщину.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что в ночь на 2 ноября в Туапсе дронами был поражен глубоководный причал морского нефтяного терминала, который имеет возможность перевалки до 7 млн тонн нефти в год.
Ночью 2 ноября взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи .
Напомним, в ту же ночь украинские дроны поразили 5 электроподстанций на территории РФ .