- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 129
- Время на прочтение
- 1 мин
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 5 ноября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:
Развед.БПЛА в Херсонской области. Возможна работа ПВО.
БПЛA "Ланцет"→Суммы/р-н;
Днепропетровщина: → Васильковка/Шахтерское (~4);
Невст. БПЛА→Суммы/р-н;
Днепропетровщина:→Петропавловка;
Сумщина:→Шостка/Воронеж.