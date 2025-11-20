Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Беспилотник / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В ночь на 20 ноября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Группа БПЛА на юге Харьковщины – курс западный.

Группа БпЛА на востоке Днепропетровщины – курсом на запад.

Группа БПЛА на востоке Харьковщины – курс юго-западный.

Обновление по БпЛА

БПЛА на севере Черниговщины - курсом на запад.

Группа БпЛА на юге Харьковщины – курс юго-западный.

Группа БпЛА на востоке Днепропетровщины – курс северо-западный.

Напомним, минувшей ночью, 19 ноября, россияне атаковали Тернополь ракетами, попав по жилым многоэтажкам. Вспыхнули пожары, разрушены несколько этажей, под завалами оказались люди.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что после российской атаки в Тернополе отсутствует связь с 25 людьми.

Также сообщалось, что для атаки на многоэтажки в городе Тернополе российская террористическая армия использовала крылатые ракеты Х-101, содержащие компоненты и комплектующие, изготовленные в США, Китае, на Тайване, Германии, Нидерландах и других странах.