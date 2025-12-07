ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Дрон

В ночь на 7 декабря 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

  • Группа БпЛА на юге Николаевщины – курсом на северо-запад.

  • Группа БпЛА на границе Николаевщины и Одесщины - курсом Винницкой области.

  • Группа БПЛА в Сумской области - курсом на Полтавщину.

  • Группа БпЛА в Полтавской области - курсом на юг.

  • Группа БпЛА на севере Днепропетровщины – курсом на Полтавщину.

  • Запорожье – БпЛА в направлении города.

  • Днепропетровщина – группа БпЛА курсом на запад.

  • Кременчуг – группа БпЛА в направлении города

