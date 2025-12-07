- Дата публикации
Категория
- Украина
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 7 декабря 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Группа БпЛА на юге Николаевщины – курсом на северо-запад.
Группа БпЛА на границе Николаевщины и Одесщины - курсом Винницкой области.
Группа БПЛА в Сумской области - курсом на Полтавщину.
Группа БпЛА в Полтавской области - курсом на юг.
Группа БпЛА на севере Днепропетровщины – курсом на Полтавщину.
Запорожье – БпЛА в направлении города.
Днепропетровщина – группа БпЛА курсом на запад.
Кременчуг – группа БпЛА в направлении города