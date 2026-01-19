- Дата публикации
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 19 января 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Днепропетровщина: БпЛА в направлении Шахтерского с востока и в направлении Донбасса;
Донетчина: БПЛА курсом на Доброполье;
Запорожская область: БпЛА в направлении Камышевахи, Вольнянской, Терноватой.
Черниговщина: БпЛА курсом на/мимо Куликовку и на границе Сумщины и Черниговщины, курс - Новгород-Северский с юга;
Харьковщина: БПЛА курсом на Золочев с западного направления.
Разведывательный БПЛА противника из Киевщины курсом на н.п.Малин (Житомирщина) с северо-востока.