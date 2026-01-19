ТСН в социальных сетях

Украина
325
1 мин

Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 19 января 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

  • Днепропетровщина: БпЛА в направлении Шахтерского с востока и в направлении Донбасса;

  • Донетчина: БПЛА курсом на Доброполье;

  • Запорожская область: БпЛА в направлении Камышевахи, Вольнянской, Терноватой.

  • Черниговщина: БпЛА курсом на/мимо Куликовку и на границе Сумщины и Черниговщины, курс - Новгород-Северский с юга;

  • Харьковщина: БПЛА курсом на Золочев с западного направления.

  • Разведывательный БПЛА противника из Киевщины курсом на н.п.Малин (Житомирщина) с северо-востока.

