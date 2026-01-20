ТСН в социальных сетях

Украина
403
1 мин

Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 20 января 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

  • Новая группа БпЛА в Харьковской области, мимо Чугуев, в юго-западном направлении.

  • Сумщина -БпЛА на Белополье, Ульяновке.

  • Несколько БпЛА в направлении Черкасской области с юга.

  • По меньшей мере, 15 БПЛА из Сумщины двигаются в направлении границы с Черниговской обл.

  • Вражеские ударные БПЛА в Сумской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях, ориентировочный курс – Киевская область.

  • Новые группы ударных БПЛА в Сумской области, курс на запад.

Напомним, что в Запорожье раздались взрывы: что известно .

403
