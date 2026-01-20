- Дата публикации
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 20 января 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Новая группа БпЛА в Харьковской области, мимо Чугуев, в юго-западном направлении.
Сумщина -БпЛА на Белополье, Ульяновке.
Несколько БпЛА в направлении Черкасской области с юга.
По меньшей мере, 15 БПЛА из Сумщины двигаются в направлении границы с Черниговской обл.
Вражеские ударные БПЛА в Сумской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях, ориентировочный курс – Киевская область.
Новые группы ударных БПЛА в Сумской области, курс на запад.
