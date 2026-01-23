ТСН в социальных сетях

Украина
258
1 мин

Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дроны

Дроны / © ТСН

В ночь на 23 января 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

  • БПЛА из Черниговщины на север Киевщины.

  • Группа БПЛА на границе Киевщины и Житомирщины.

  • БпЛА в Житомирской области в районе Народичей.

  • БПЛА на юге Харьковщины курсом на Лозовую.

  • БпЛА по Днепропетровщине курсом на Павлоград.

Напомним, днем 22 января вражеский беспилотник попал в жилищный сектор Днепра . В результате атаки в доме вспыхнул пожар. Филатов подтвердил факт попадания.

В Днепре во время спасательной операции чрезвычайники освободили женщину , оказавшуюся заблокированной в квартире после российского удара. На обнародованных в Сети видео видно, как пострадавшая ждала помощи у окна, а спасатели успешно эвакуировали ее из поврежденного дома.

