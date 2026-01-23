- Дата публикации
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 23 января 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
БПЛА из Черниговщины на север Киевщины.
Группа БПЛА на границе Киевщины и Житомирщины.
БпЛА в Житомирской области в районе Народичей.
БПЛА на юге Харьковщины курсом на Лозовую.
БпЛА по Днепропетровщине курсом на Павлоград.
Напомним, днем 22 января вражеский беспилотник попал в жилищный сектор Днепра . В результате атаки в доме вспыхнул пожар. Филатов подтвердил факт попадания.
В Днепре во время спасательной операции чрезвычайники освободили женщину , оказавшуюся заблокированной в квартире после российского удара. На обнародованных в Сети видео видно, как пострадавшая ждала помощи у окна, а спасатели успешно эвакуировали ее из поврежденного дома.