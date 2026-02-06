- Дата публикации
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 6 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .
БпЛА на Запорожье, Черкассы!
Группа БПЛА на Запорожье!
Группа БПЛА на Кропивницкий!
БпЛА из Ровенской - на Волынскую область, курсом на Луцк.
Несколько БпЛА на севере Запорожской области — курсом на Запорожье.
БпЛА в Днепропетровской области — курсом на Днепр. Кривой Рог, Павлоград, Каменское.
БпЛА на западе Полтавской области — курсом на Кременчуг.
БпЛА на севере Кировоградской области — курсом на Кропивницкий.
БпЛА на юге Киевской области — курсом на Киев.
БпЛА на севере Сумской области — курсом на Конотоп.
Несколько БпЛА в Черниговской области — курсом на Ичню, Городню.
БпЛА на Волыни — курсом на Турийск.
БПЛА из Черниговщины – на Киевщину.
БпЛА на востоке Киевщины – курсом на Борисполь, Киев.
Важные советы по безопасности
При таких атаках жизненно важно соблюдать правила безопасности, поскольку удары могут быть непредсказуемыми и опасными для гражданских:
Когда слышите воздушную тревогу или взрывы:
Немедленно переходите в укрытие или безопасное помещение (цокольный этаж, защитное укрытие или метро).
Избегайте открытых пространств, окон, крыш и наружных стен – обломки могут быть опасными.
Если вы в пути, остановитесь в ближайшем безопасном месте, чуть дальше больших окон и металлических конструкций.
Держите при себе базовый "тревожный рюкзак" с документами, водой, лекарствами, одеждой и фонариком.
Сообщайте местным службам о любых случаях повреждения или ранения.
После взрывов могут оставаться невзрываемые фрагменты боеприпасов или обломки техники, не прикасайтесь к ним и сообщайте о находках соответствующих служб (ГСЧС, полицию).
Напомним, что российские войска атаковали Запорожскую область - зафиксированы повреждения жилья и масштабные обесточения.