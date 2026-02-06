ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
455
Время на прочтение
2 мин

Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В ночь на 6 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .

  • БпЛА на Запорожье, Черкассы!

  • Группа БПЛА на Запорожье!

  • Группа БПЛА на Кропивницкий!

  • БпЛА из Ровенской - на Волынскую область, курсом на Луцк.

  • Несколько БпЛА на севере Запорожской области — курсом на Запорожье.

  • БпЛА в Днепропетровской области — курсом на Днепр. Кривой Рог, Павлоград, Каменское.

  • БпЛА на западе Полтавской области — курсом на Кременчуг.

  • БпЛА на севере Кировоградской области — курсом на Кропивницкий.

  • БпЛА на юге Киевской области — курсом на Киев.

  • БпЛА на севере Сумской области — курсом на Конотоп.

  • Несколько БпЛА в Черниговской области — курсом на Ичню, Городню.

  • БпЛА на Волыни — курсом на Турийск.

  • БПЛА из Черниговщины – на Киевщину.

  • БпЛА на востоке Киевщины – курсом на Борисполь, Киев.

Важные советы по безопасности

При таких атаках жизненно важно соблюдать правила безопасности, поскольку удары могут быть непредсказуемыми и опасными для гражданских:

Когда слышите воздушную тревогу или взрывы:

  • Немедленно переходите в укрытие или безопасное помещение (цокольный этаж, защитное укрытие или метро).

  • Избегайте открытых пространств, окон, крыш и наружных стен – обломки могут быть опасными.

  • Если вы в пути, остановитесь в ближайшем безопасном месте, чуть дальше больших окон и металлических конструкций.

  • Держите при себе базовый "тревожный рюкзак" с документами, водой, лекарствами, одеждой и фонариком.

  • Сообщайте местным службам о любых случаях повреждения или ранения.

  • После взрывов могут оставаться невзрываемые фрагменты боеприпасов или обломки техники, не прикасайтесь к ним и сообщайте о находках соответствующих служб (ГСЧС, полицию).

Напомним, что российские войска атаковали Запорожскую область - зафиксированы повреждения жилья и масштабные обесточения.

Дата публикации
Количество просмотров
455
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie