ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
642
Время на прочтение
1 мин

Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 17 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы:

  • Несколько групп враждебных БПЛА в направлении Кривого Рога из Херсона.

  • Группы вражеских ударных БПЛА на востоке Харьковщины, вектор движения Полтавщины.

  • Вражеские БпЛА в направлении Одессы из Черного моря.

  • Вражеские БпЛА на Кропивницкий с востока.

  • Группы враждебных БПЛА из Сумщины через Полтавщину вектором движения в Кировоградской области (Кропивницкий);

  • Группы враждебных БПЛА из Харьковщины через Полтавщину вектором движения в Кировоградской области (Кропивницкий);

  • Группы враждебных БПЛА через Херсонщину и северо-восток Николаевщины вектором движения в Кировоградской области (Кропивницкий).

  • Несколько враждебных БПЛА в р-не. Оржицы через Черкасскую область в направлении Киевщины.

100 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Находитесь в укрытии!

Напомним, что в Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке "добрых дронов" : мост перекрыт

Дата публикации
Количество просмотров
642
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie