- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 642
- Время на прочтение
- 1 мин
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 17 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы:
Несколько групп враждебных БПЛА в направлении Кривого Рога из Херсона.
Группы вражеских ударных БПЛА на востоке Харьковщины, вектор движения Полтавщины.
Вражеские БпЛА в направлении Одессы из Черного моря.
Вражеские БпЛА на Кропивницкий с востока.
Группы враждебных БПЛА из Сумщины через Полтавщину вектором движения в Кировоградской области (Кропивницкий);
Группы враждебных БПЛА из Харьковщины через Полтавщину вектором движения в Кировоградской области (Кропивницкий);
Группы враждебных БПЛА через Херсонщину и северо-восток Николаевщины вектором движения в Кировоградской области (Кропивницкий).
Несколько враждебных БПЛА в р-не. Оржицы через Черкасскую область в направлении Киевщины.
100 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Находитесь в укрытии!
