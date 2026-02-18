- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 198
- Время на прочтение
- 1 мин
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
В ночь на 18 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы:
Николаев – БпЛА в направлении города с юга.
Харьковщина – БпЛА вблизи н.п. Старый Салтов, Лозовая, Близнецы.
КАБы в Донецкой области.
БПЛА на севере Черниговской области, западным курсом.
Напомним, что ранее сообщалось, что враг атаковал Запорожье "Шахедами" .
В результате удара российскими дронами по Запорожью было зафиксировано повреждение жилых домов, на месте работают службы.