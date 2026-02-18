ТСН в социальных сетях

Украина
198
1 мин

Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 18 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы:

  • Николаев – БпЛА в направлении города с юга.

  • Харьковщина – БпЛА вблизи н.п. Старый Салтов, Лозовая, Близнецы.

  • КАБы в Донецкой области.

  • БПЛА на севере Черниговской области, западным курсом.

Напомним, что ранее сообщалось, что враг атаковал Запорожье "Шахедами" .

В результате удара российскими дронами по Запорожью было зафиксировано повреждение жилых домов, на месте работают службы.

