Украина
144
1 мин

Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 19 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .

  • БпЛА на севере Черниговщины – в направлении Мэны.

  • КАБ курсом на Запорожье.

  • Житомирщина: БпЛА – в направлении Городницы.

Также была угроза применения баллистического вооружения, однако в Воздушных Силах ВСУ достаточно оперативно дали отбой.

Напомним, информация о возможном дефиците ракет для украинских систем противовоздушной обороны засекречена, однако по данным анонимных источников в НАТО, определенные задержки со снабжением все же могли иметь место.

Ранее также сообщалось, что Лондон подтвердил передачу Украине новейших гиперзвуковых ракет Nightfall. Система уже прошла испытание и может изменить баланс дальнобойного вооружения в Европе.

Дата публикации
