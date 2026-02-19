Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 19 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .

БпЛА на севере Черниговщины – в направлении Мэны.

КАБ курсом на Запорожье.

Житомирщина: БпЛА – в направлении Городницы.

Также была угроза применения баллистического вооружения, однако в Воздушных Силах ВСУ достаточно оперативно дали отбой.

Напомним, информация о возможном дефиците ракет для украинских систем противовоздушной обороны засекречена, однако по данным анонимных источников в НАТО, определенные задержки со снабжением все же могли иметь место.

Ранее также сообщалось, что Лондон подтвердил передачу Украине новейших гиперзвуковых ракет Nightfall. Система уже прошла испытание и может изменить баланс дальнобойного вооружения в Европе.