Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 19 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .
БпЛА на севере Черниговщины – в направлении Мэны.
КАБ курсом на Запорожье.
Житомирщина: БпЛА – в направлении Городницы.
Также была угроза применения баллистического вооружения, однако в Воздушных Силах ВСУ достаточно оперативно дали отбой.
Напомним, информация о возможном дефиците ракет для украинских систем противовоздушной обороны засекречена, однако по данным анонимных источников в НАТО, определенные задержки со снабжением все же могли иметь место.
Ранее также сообщалось, что Лондон подтвердил передачу Украине новейших гиперзвуковых ракет Nightfall. Система уже прошла испытание и может изменить баланс дальнобойного вооружения в Европе.