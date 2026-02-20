Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 20 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы:

БпЛА на юго-восточном направлении Днепропетровской области, курс на запад.

БПЛА на Сумы с востока.

БПЛА на севере Харьковщины, курс на юг.

БпЛА к западу от Чернигова, курс на север.

БПЛА на Харьков с запада.

БпЛА на Сумы с юга.

БПЛА на западе Днепропетровщины, курс на Полтавщину.

БпЛА в направлении Запорожья с северо-восточного направления.

Важные советы по безопасности

При таких атаках жизненно важно соблюдать правила безопасности, поскольку удары могут быть непредсказуемыми и опасными для гражданских:

Реклама

Когда слышите воздушную тревогу или взрывы:

Немедленно переходите в укрытие или безопасное помещение (цокольный этаж, защитное укрытие или метро).

Избегайте открытых пространств, окон, крыш и наружных стен – обломки могут быть опасными.

Если вы в пути, остановитесь в ближайшем безопасном месте, чуть дальше больших окон и металлических конструкций.

Держите при себе базовый "тревожный рюкзак" с документами, водой, лекарствами, одеждой и фонариком.

Сообщайте местным службам о любых случаях повреждения или ранения.

После взрывов могут оставаться невзрываемые фрагменты боеприпасов или обломки техники, не прикасайтесь к ним и сообщайте о находках соответствующих служб (ГСЧС, полицию).

Напомним, что в это время в Украине продолжается пересадка под обстрелами : Укрзализныця переходит на «план Б» из-за атак дронов в трех областях.

«Укрзализныця» вводит автобусные трансфер и экстренные остановки из-за атак дронов.