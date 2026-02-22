ТСН в социальных сетях

Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

В ночь на 22 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы:

  • Группы БПЛА, входящие из Белгородской обл. рф, двигаются по маршруту – юг Сумщины, мимо Ахтырки, Тростянца, Лебедина, Низы – на север Полтавщины, мимо Зиньков, Гадяч, Гребенки – на Черкасщину.

  • Группы БпЛА, которые заходят с Донетчины, двигаются по маршруту - юг Харьковщины, мимо Барвенково, Лозовая, Орельку - север Днепропетровщины, мимо Петропавловки, Павлограда, Самара, Губинихи, Царичанки - Кировоградской, мимо Ингулецкое, Петрово, Каменец-Подольский Благовещенское.

  • Несколько БПЛА в Черкасской области - курсом на Смелу. Звенигородку.

  • Несколько БПЛА на севере Черниговщины – курсом на Семеновку, Холмы, Мену.

  • Группа БпЛА на юге Херсонщины – на юг Николаевщины.

Ранее мониторинговые ресурсы сообщили о взлете одного стратегического побомбардировщика Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2".

