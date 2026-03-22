Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 22 марта 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы:

БпЛА в Черниговской области - курсом на Бахмач.

БпЛА на севере Харьковщины – курсом на Золочев.

БпЛА в Полтавской области - курсом на Хорол.

БпЛА на востоке Кировоградщины – курсом на Днепропетровщину.

БпЛА на западе Днепропетровщины – курсом на Кривой Рог.

Напомним, что ранее мы писали о ночной атаке дронов на Киевщину: первые подробности

В ночь на 22 марта российские беспилотники атаковали Киевскую область. В Броварской общине зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и пожар на одном из предприятий.