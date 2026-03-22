ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
77
Время на прочтение
1 мин

Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 22 марта 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы:

  • БпЛА в Черниговской области - курсом на Бахмач.

  • БпЛА на севере Харьковщины – курсом на Золочев.

  • БпЛА в Полтавской области - курсом на Хорол.

  • БпЛА на востоке Кировоградщины – курсом на Днепропетровщину.

  • БпЛА на западе Днепропетровщины – курсом на Кривой Рог.

Напомним, что ранее мы писали о ночной атаке дронов на Киевщину: первые подробности

В ночь на 22 марта российские беспилотники атаковали Киевскую область. В Броварской общине зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и пожар на одном из предприятий.

Дата публикации
Количество просмотров
77
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie