Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 22 марта 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы:
БпЛА в Черниговской области - курсом на Бахмач.
БпЛА на севере Харьковщины – курсом на Золочев.
БпЛА в Полтавской области - курсом на Хорол.
БпЛА на востоке Кировоградщины – курсом на Днепропетровщину.
БпЛА на западе Днепропетровщины – курсом на Кривой Рог.
Напомним, что ранее мы писали о ночной атаке дронов на Киевщину: первые подробности
В ночь на 22 марта российские беспилотники атаковали Киевскую область. В Броварской общине зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и пожар на одном из предприятий.