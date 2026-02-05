ТСН в социальных сетях

Украина
264
1 мин

Ряд дронов атакует Украину, названная траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 4 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом сообщает Воздушные Силы Украины и мониторинговые каналы.

  • Ударные БПЛА из Сумщины – в направлении Черниговской и Киевской областей.

  • Несколько групп ударных БПЛА на севере Черкасской области.

  • Угроза баллистики с юга!

  • Баллистика из восточного направления!

Напомним, что 4 февраля, российские войска совершили массированный обстрел Дружковки в Донецкой области. Под удар попал местный рынок, где традиционно собираются утром.

Также в ночь на 4 февраля армия РФ атаковала Сумскую область. Произошли отключение света в районе Конотопа.

264
