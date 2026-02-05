- Дата публикации
Ряд дронов атакует Украину, названная траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 4 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом сообщает Воздушные Силы Украины и мониторинговые каналы.
Ударные БПЛА из Сумщины – в направлении Черниговской и Киевской областей.
Несколько групп ударных БПЛА на севере Черкасской области.
Угроза баллистики с юга!
Баллистика из восточного направления!
Напомним, что 4 февраля, российские войска совершили массированный обстрел Дружковки в Донецкой области. Под удар попал местный рынок, где традиционно собираются утром.
Также в ночь на 4 февраля армия РФ атаковала Сумскую область. Произошли отключение света в районе Конотопа.