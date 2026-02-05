Ряд дронов атакует Украину, названная траектория полета

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 4 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом сообщает Воздушные Силы Украины и мониторинговые каналы.

Ударные БПЛА из Сумщины – в направлении Черниговской и Киевской областей.

Несколько групп ударных БПЛА на севере Черкасской области.

Угроза баллистики с юга!

Баллистика из восточного направления!

Напомним, что 4 февраля, российские войска совершили массированный обстрел Дружковки в Донецкой области. Под удар попал местный рынок, где традиционно собираются утром.

Также в ночь на 4 февраля армия РФ атаковала Сумскую область. Произошли отключение света в районе Конотопа.