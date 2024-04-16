Ряд медийщиков требуют уволить спикера Сил обороны юга Гуменюк: причина

Ряд украинских и зарубежных медийщиков призвали руководства ВСУ и Минобороны уволить спикера Сил обороны юга Наталью Гуменюк.

Соответствующее заявление в адрес главка ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича опубликовал "Детектор.media".

Журналисты отмечают, что украинцы и мир видят, как украинские военные защищают Часов Яр и как его разрушают россияне. Как украинские военные держат Купянск и села, а россияне пытаются их уничтожить. Но мало внимания обращается на не менее разрушительные атаки РФ на Херсон и Берислав.

"Почему же журналистам "интереснее" освещать бои за те города, а не события на Херсонщине Потому что на востоке нет Натальи Гуменюк, а на юге есть. Мы видим лицо защитников Донбасса, Луганщины, Харьковщины, Запорожья, но не видим лиц защитников Херсонщины. На Херсонщине мы видим только госпожу Гуменюк", – говорится в заявлении.

Медийщики признаются, что фиксировать военные преступления России прессе удавалось фиксировать, в основном обходя ограничения, установленные в зоне подчинения Гуменюк, а не при ее содействии.

Наиболее вопиющим случаем мединики называют запрет въезда на Херсонщину в подтопленные города и села в день подрыва Каховской ГЭС.

"Тогда мировые СМИ заполонили ссылку на показания российских "военкоров", ведь от нас информация отсутствовала почти", — жалуются журналисты.

По их словам, позже Гуменюк запрещала фиксировать страдания украинцев в части сел, где из-за подрыва ГЭС исчезла вода, и снимать высохшее дно водохранилища.

"До этого журналистам приходилось минными полями заезжать в только что освобожденные села на Херсонщине и Николаевщине, чтобы в момент наибольшего интереса мира рассказать о военных преступлениях россиян. Официального разрешения заехать в эти села легально по дорогам через блокпосты в адекватный срок добиться было невозможно", – рассказывают подписывать .

"Спасательным службам Херсона отказывали в праве взять с собой журналистов на ликвидацию последствий российских преступлений в Бериславе.

Закрыты и Антоновка, Дарьевка и часть Херсона (Корабельный район и "Остров"), где люди также подвергаются российским обстрелам.

В отличие от других направлений, на Херсонщине нет доступа к больницам и стабпунктам, где лечат раненых и гражданских защитников", – говорится в заявлении.

Медийщики открыть заявляют, что им предлагали работать в "потемкинских окопах" в десятках километров от реальной линии фронта и фактически имитировать свою работу.

"Конечно, такая имитация недопустима для большинства медиа, так что они выбирают другие направления фронта, где можно просто нормально выполнить свою работу. Наиболее популярное слово у коммуникационного отдела сил обороны Юга — "запрещено", — отмечают подписанты.

По их мнению, действия Гуменюк отражаются и на уровне обороноспособности региона, и на помощи общин региона от международного сообщества.

Поэтому медийщики требуют заменить Наталью Гуменюк "на более компетентное лицо и не допускать ее к какому-либо управлению коммуникациями", а также обеспечить доступ журналистов в районы Херсонщины и соседних регионов.

Отметим, что среди списка подписантов – два наших коллег-журналистов ТСН: Александр Моторный и Наталья Нагорная.

Ранее сообщалось, что командующим войсками оперативного командования "Юг" назначен бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

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