Ряд международных СМИ поехали на временно оккупированные Россией территории Украины: в МИД отреагировали

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий / © МИД Украины

Представители западных СМИ, принявших участие в пропагандистском престуре, организованном Минобороны России на временно оккупированных территориях Украины, нарушили как международное право, так и украинское законодательство, незаконно пересек государственную границу.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил об этом 28 сентября.

«Все они столкнутся с юридическими последствиями, включая запрет на въезд», — подчеркнул Тихий.

МИД обратится в главные офисы соответствующих редакций в столицах их стран с требованием извинений и прекращения подобных действий.

«Такое поведение — это не журналистика, а фактическое обеление военных преступлений России», — подчеркнул дипломат.

Тихий напомнил, что во время таких «экскурсий» от российских властей 28 украинских журналистов остаются за решеткой в РФ.

Так, среди них был и репортер агентства УНИАН Дмитрий Хилюк, освобождение которого стало очень сложным процессом.

Он также подчеркнул, что с самого начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 800 преступлений России против журналистов и СМИ в Украине. Эти факты российская сторона никогда не демонстрирует в ходе организованных туров, ведь РФ остается государством с тотальной цензурой.

«Такие поездки подрывают доверие к традиционным медиа и только способствуют падению их авторитета. Мы уже приступили к идентификации всех участников этого пресс-тура, чтобы они понесли ответственность», — резюмировал представитель МИД.

Напомним, на днях Дмитрий Хилюк рассказал об издевательствах в российском плену. Российский плен — это современный ГУЛАГ, современный Освенцим, в частности, сказал журналист.