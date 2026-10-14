«Ряд миссий пришлось отменить»: военные рассказали, что на самом деле произошло со Starlink на фронте

Сбой Starlink на фронте

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Украинские военные на Гуляйпольском направлении сообщили о серьезных технических препятствиях в работе спутниковой системы Starlink. В ночь на 14 октября бойцы 7-го корпуса ДШВ зафиксировали внезапное падение скорости передачи данных.

Об этом написали в 7-м корпусе ДШВ.

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Что со Starlink для военных: бойцы объяснили ситуацию

Проблема возникла именно в специализированном сервисе Starshield. Этот «военный пакет» изначально функционировал без каких-либо скоростных ограничений, поэтому новые лимиты сразу отразились на беспилотной авиации, которая полагается на эту связь для онлайн-управления бортами.

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«По нашим наблюдениям, во время полетов БпЛА связь могла исчезать на 10–20 секунд уже на скорости 110–120 км/ч. При этом аппараты продолжали движение, но такие прерывания усложняли управление ими», — пишут в 7-м корпусе ДШВ.

Чтобы удержать сигнал, военные были вынуждены сбавлять скорость, что автоматически делает дроны легкой мишенью для противовоздушной обороны и средств РЭБ противника.

Еще более сложная ситуация сложилась с запуском высокоскоростных средств, в частности типов Middle Strike. Для выхода на маршрут им необходим стремительный разгон еще на старте, но при нестабильной сети запуск таких бортов оказывается под угрозой отмены или потери аппарата.

«Последствия уже ощутимы на практике. Только с начала суток в одном из подразделений беспилотных систем, действующем в полосе ответственности 7-го корпуса ДШВ на Гуляйпольском направлении, из-за проблем со связью пришлось отменить часть миссий», — пишут военные.

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Starlink в Украине резко ограничили

Напомним, в ночь на 14 октября в Украине резко ухудшилась работа спутниковой связи Starlink. Об ограничении скорости работы терминалов во время движения сообщил волонтер Сергей Стерненко и подтвердил военный связист и советник Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Сначала связь исчезала при движении более 160 км/ч, но впоследствии лимит снизился — у части военных проблемы возникали уже на скорости 60–70 км/ч. При этом обычные гражданские терминалы продолжают работать без изменений.

Новые ограничения затронули именно «военный пакет» услуг StarShield. Силы обороны Украины не получали предупреждений об изменениях от компании SpaceX Илона Маска, что привело к срыву ряда важных военных миссий. Сергей Стерненко предположил, что за этим решением может стоять администрация президента США Дональда Трампа, а Бескрестнов подчеркнул, что такие действия вряд ли являются совпадением и связаны с текущей политической ситуацией.

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