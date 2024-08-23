Ряд областей накроют дожди: как изменится погода сегодня, 23 августа

В пятницу, 23 августа, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность.

Об этом сообщает "Украинский гидрометеоцентр".

Осадков не ожидается. Только в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях +23...+28℃. На остальной территории +29...+34℃, местами сильная жара +35℃.

В Киевской области и в столице прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Дневная температура воздуха +23...+28℃, в Киеве +25...+27℃.

Ранее синоптик сообщила, что жара в Украине только набирает обороты. Высокие температуры будут почти до конца августа. Прохладнее станет только в последние дни месяца.

Погода в Украине. Синоптики прогнозируют дожди

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