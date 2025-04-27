ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Ряд областей охватила воздушная тревога: что известно

Следует находиться в укрытиях.

Воздушная тревога

Воздушная тревога

В ряде областей утром 27 апреля раздается воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают в воздушных силах.

"Угроза применения баллистики с юга!", - отметили в ВС ВСУ.

По состоянию на 08:39 "покраснели" следующие области:

  • Черкасская

  • Полтавская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Херсонская

  • Николаевская

  • Одесская

  • Кировоградская

  • Днепропетровская

Напомним, к утру 27 апреля Украину охватила воздушная тревога.

Дата публикации
Количество просмотров
117
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie