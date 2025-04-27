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- Украина
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Ряд областей охватила воздушная тревога: что известно
Следует находиться в укрытиях.
В ряде областей утром 27 апреля раздается воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают в воздушных силах.
"Угроза применения баллистики с юга!", - отметили в ВС ВСУ.
По состоянию на 08:39 "покраснели" следующие области:
Черкасская
Полтавская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Херсонская
Николаевская
Одесская
Кировоградская
Днепропетровская
Напомним, к утру 27 апреля Украину охватила воздушная тревога.