ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1357
Время на прочтение
1 мин

Ряд областей охватила воздушная тревога: где есть опасность

Из-за угрозы удара "Шахедов" следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога 6 июня

Воздушная тревога 6 июня

Ряд областей охватила воздушная тревога. Есть опасность ударных БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 23:40 "покраснели" следующие области:

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Херсонская

  • Николаевская

  • Одесская

  • Кировоградская

  • Черкасская

  • Полтавская

Воздушные силы информируют о движении вражеских дронов:

  • БПЛА на севере Сумщины - курсом на Черниговщину;

  • Черкасская область (Черкасский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА.

Напомним, в Киеве вечером 5 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики . Сирены также раздаются в ряде других областей.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока», — сообщили в воздушных силах.

Впоследствии в Воздушных силах предупредили о скоростных целях на Запорожье и Харьков.

Дата публикации
Количество просмотров
1357
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie