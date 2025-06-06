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- Украина
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Ряд областей охватила воздушная тревога: где есть опасность
Из-за угрозы удара "Шахедов" следует находиться в укрытиях.
Ряд областей охватила воздушная тревога. Есть опасность ударных БПЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на 23:40 "покраснели" следующие области:
Черниговская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Херсонская
Николаевская
Одесская
Кировоградская
Черкасская
Полтавская
Воздушные силы информируют о движении вражеских дронов:
БПЛА на севере Сумщины - курсом на Черниговщину;
Черкасская область (Черкасский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Напомним, в Киеве вечером 5 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики . Сирены также раздаются в ряде других областей.
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока», — сообщили в воздушных силах.
Впоследствии в Воздушных силах предупредили о скоростных целях на Запорожье и Харьков.