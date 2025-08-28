- Дата публикации
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 531
- Время на прочтение
- 1 мин
Ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза
Из-за угрозы удара баллистики следует находиться в укрытиях.
Днем 28 августа часть Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
«Угроза применения баллистического вооружения с юга!», — сообщили в ПС ВСУ.
Напомним, 28 августа российские войска массированно атаковали Украину. Были применены «Шахеды», «Кинжалы» и т.п., есть пострадавшие и погибшие.
В частности, сильный удар пришелся на Киев. В столице последствия фиксируют в 11-ти районах. Жертвами обстрела стали уже 16 человек, среди них четверо детей.
Поисково-спасательные работы на местах «прилетов» и падения обломков продолжаются, информация будет обновляться.