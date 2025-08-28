Ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

Реклама

Днем 28 августа часть Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

«Угроза применения баллистического вооружения с юга!», — сообщили в ПС ВСУ.

Реклама

Воздушная тревога 28 августа

Напомним, 28 августа российские войска массированно атаковали Украину. Были применены «Шахеды», «Кинжалы» и т.п., есть пострадавшие и погибшие.

В частности, сильный удар пришелся на Киев. В столице последствия фиксируют в 11-ти районах. Жертвами обстрела стали уже 16 человек, среди них четверо детей.

Поисково-спасательные работы на местах «прилетов» и падения обломков продолжаются, информация будет обновляться.