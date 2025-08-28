ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
531
Время на прочтение
1 мин

Ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза

Из-за угрозы удара баллистики следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Днем 28 августа часть Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

«Угроза применения баллистического вооружения с юга!», — сообщили в ПС ВСУ.

Воздушная тревога 28 августа

Воздушная тревога 28 августа

Напомним, 28 августа российские войска массированно атаковали Украину. Были применены «Шахеды», «Кинжалы» и т.п., есть пострадавшие и погибшие.

В частности, сильный удар пришелся на Киев. В столице последствия фиксируют в 11-ти районах. Жертвами обстрела стали уже 16 человек, среди них четверо детей.

Поисково-спасательные работы на местах «прилетов» и падения обломков продолжаются, информация будет обновляться.

Дата публикации
Количество просмотров
531
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie