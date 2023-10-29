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Ряд областей угрожают вражеские ударные беспилотники: работает ПВО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
884
Время на прочтение
1 мин
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Ряд областей угрожают вражеские ударные беспилотники: работает ПВО

Украину атакуют вражеские беспилотники / Фото: ТСН.ua

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

Воздушные Силы ВСУ предупреждают о том, что в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях есть угроза ударных БПЛА.

В соответствующих областях объявлена воздушная тревога.

Поэтому находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Мониторинговые каналы сообщают, что в Николаевской области работает ПВО: шахиды минусируются.

"Силы ПВО работают. Не рекламируйте их работу, не помогайте врагу", — сообщают Силы обороны Юга.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму раздались взрывы : очевидцы сообщают о звуках беспилотников и стрельбе.

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Дата публикации
Просмотры
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