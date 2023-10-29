Ряд областей угрожают вражеские ударные беспилотники: работает ПВО

Воздушные Силы ВСУ предупреждают о том, что в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях есть угроза ударных БПЛА.

В соответствующих областях объявлена воздушная тревога.

Поэтому находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Мониторинговые каналы сообщают, что в Николаевской области работает ПВО: шахиды минусируются.

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"Силы ПВО работают. Не рекламируйте их работу, не помогайте врагу", — сообщают Силы обороны Юга.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму раздались взрывы : очевидцы сообщают о звуках беспилотников и стрельбе.

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