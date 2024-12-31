Ряд областей Украины охватила воздушная тревога: что происходит (карта)

Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!

Во вторник, 31 декабря, днем ряд областей охватила воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram.

"Скоростная цель на Херсон! Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Ракета на юг Сумщины с востока", — говорится в сообщении.

Украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а направляться в укрытие.

Карта тревог 31 декабря по состоянию на 14:15 / Фото: alerts.in.ua

Напомним, утром 31 декабря войска РФ нанесли ракетные удары по Киеву. В результате атаки попадали обломки сбитых воздушных целей в Дарницком районе

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