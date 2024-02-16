Ряд поездов "Укрзализныци" задерживается из-за проблем на границе с Польшей

В пятницу, 16 февраля, украинские поезда, осуществляющие рейсы в польский город Перемышль и обратно, могут иметь задержки в движении и изменения в расписании.

В "Укрзализныци" объяснили это повреждением контактной сети в Польше.

В частности, поезд №73 Харьков — Перемышль будет следовать до станции Медика, откуда пассажиры будут пересажены на организованные польской стороной автобусы в Перемышль.

В обратном направлении из Перемышля пассажиров поезда №74 в направлении Харькова также будут довозить до станции Медика автобусами для пересадки в свои вагоны. Посадка в автобусы будет производиться по билетам на поезд.

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“Повреждение сети также может повлиять на график движения других поездов в/из Перемышля, которые будут курсировать до конца суток. Извиняемся за неудобства: польские коллеги уже занимаются ремонтом и прогнозируют возобновление сети и нормализацию движения поездов до конца этого дня”, — говорится в сообщении.

Что именно послужило причиной повреждения, не сообщается.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 16 февраля, заблокированы пять пунктов пропуска на границе Польши с Украиной. В очередях – около 1400 грузовиков.

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