Андрей Коваленко / © из соцсетей

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В СНБО прокомментировали новый пакет санкций. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, фигуранты санкционного списка пользовались защитой журналистов и блогеров.

Об этом Коваленко сказал в интервью телеканалу “Мы — Украина”.

Коваленко подчеркнул: на самом деле эти люди занимаются пропагандой и становят угрозу нацбезопасности Украины, и не только Украины.

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“Ряд таких пропагандистов работают в ЕС, в США. Ряд из них ведут информационную войну против Украины, сидя в европейских странах”, — подчеркнул он.

Как отметил Коваленко, санкции — это один из немногих инструментов, позволяющий нам и нашим партнерам прекратить их “медийную деятельность”.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против пророссийских пропагандистов.