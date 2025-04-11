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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
614
Время на прочтение
1 мин

Ряд пропагандистов ведут информационную войну против Украины, сидя в ЕС и США — Коваленко

Фигуранты никак не действуют в рамках свободы слова.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Андрей Коваленко

Андрей Коваленко / © из соцсетей

В СНБО прокомментировали новый пакет санкций. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, фигуранты санкционного списка пользовались защитой журналистов и блогеров.

Об этом Коваленко сказал в интервью телеканалу “Мы — Украина”.

Коваленко подчеркнул: на самом деле эти люди занимаются пропагандой и становят угрозу нацбезопасности Украины, и не только Украины.

“Ряд таких пропагандистов работают в ЕС, в США. Ряд из них ведут информационную войну против Украины, сидя в европейских странах”, — подчеркнул он.

Как отметил Коваленко, санкции — это один из немногих инструментов, позволяющий нам и нашим партнерам прекратить их “медийную деятельность”.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против пророссийских пропагандистов.

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Дата публикации
Количество просмотров
614
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