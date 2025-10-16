Ряд российских городов атаковали неизвестные дроны: где было "горячо"

Атака на Россию / © ТСН.ua

Реклама

Ночью 16 октября в разных городах России раздались взрывы. Сообщается, что неизвестные дроны атаковали военные объекты врага в Саратове, Энгельсе и Волгограде.

Об этом сообщают РосСМИ.

Дата публикации 09:06, 16.10.25 Количество просмотров 10 Российские регионы атаковали неизвестные дроны

В частности, под удар попали НПЗ в Саратове. Жители города слышали серию взрывов. Известно, что местный аэропорт приостановил работу.

Реклама

Также было громко в русском Энгельсе.

«В минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над Саратовской областью», — написали россияне.

В Волгоградской области была атакована электроподстанция Балашовская. Возник пожар. В результате удара ряд населенных пунктов остался без света.

Напомним, в этот же день, 16 октября, дроны ударили по НПЗ в Волгограде. Речь идет о предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

Реклама

«Попадания ударных БПЛА повлекли за собой сильные пожары. Подробные последствия огневого поражения уточняются», — отметили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что объект является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе агрессорки России. Очевидно, что это серьезный удар по мощностям производства нефтепродуктов противника.