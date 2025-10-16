- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 558
- Время на прочтение
- 1 мин
Ряд российских городов атаковали неизвестные дроны: где было "горячо"
В ряде регионов РФ ночь 16 октября была неспокойной. Через несколько волн атаки на местах прилетов вспыхнули пожары.
Ночью 16 октября в разных городах России раздались взрывы. Сообщается, что неизвестные дроны атаковали военные объекты врага в Саратове, Энгельсе и Волгограде.
Об этом сообщают РосСМИ.
В частности, под удар попали НПЗ в Саратове. Жители города слышали серию взрывов. Известно, что местный аэропорт приостановил работу.
Также было громко в русском Энгельсе.
«В минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над Саратовской областью», — написали россияне.
В Волгоградской области была атакована электроподстанция Балашовская. Возник пожар. В результате удара ряд населенных пунктов остался без света.
Напомним, в этот же день, 16 октября, дроны ударили по НПЗ в Волгограде. Речь идет о предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
«Попадания ударных БПЛА повлекли за собой сильные пожары. Подробные последствия огневого поражения уточняются», — отметили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что объект является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе агрессорки России. Очевидно, что это серьезный удар по мощностям производства нефтепродуктов противника.