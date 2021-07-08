Ряд стран открыли свои границы для вакцинированных CoronaVac украинцев: куда можно полететь

Ряд стран открыли свои границы для вакцинированных CoronaVac украинцев: куда можно полететь

Некоторые из этих стран просят дополнительно заполнить специальные анкеты.

Для украинцев, получивших прививки двумя дозами китайской вакцины CoronaVac и сертификат о вакцинации, открыт ряд стран.

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Об этом сообщает официальный телеграм-канал медицинской информационной системы Helsi, через которую можно записаться на прививку в массовые центры вакцинации.

Так, в настоящее время для полностью вакцинированных китайским препаратом граждан Украины открыты:

Испания

Эстония

Австрия

Нидерланды

Молдова

Венгрия

Турция

Греция

Болгария

португальская Мадейра

Отмечается, что некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом нужно проверять информацию на сайтах их посольств.

При въезде нужно показывать распечатанное международное свидетельство на английском языке.

Более того, несмотря на то, что пока на уровне Евросоюза CoronaVac не признали, список стран, в которые можно путешествовать привитым этой вакциной, постоянно расширяется.

Напомним, с 1 июля в Украине в тестовом режиме (бета-тестирование) заработали "ковидные" сертификаты. Все, кто уже имеет две прививки, могут протестировать такой паспорт в приложении "Дия". Услугой воспользовались уже более 5 тыс. украинцев. В Министерстве цифровой трансформации рассказали ТСН.ua, что доступными в приложении будут сертификаты двух видов: международный и внутренний. Получить их можно абсолютно бесплатно.

Подробнее, когда Брюссель признает украинские "ковидные" паспорта и китайскую вакцину, читайте в нашем материале.

Эксперимент ТСН: как все было и действительно ли привитые украинцы могут путешествовать в ЕС

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