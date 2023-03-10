Ряд украинских областей охватила воздушная тревога

В ночь на 10 марта 2023 года в нескольких украинских областях была объявлена воздушная тревога.

В частности. "покраснела" Луганская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Донецькая области и автономная республика Крым.

Причины воздушной тревоги не озвучиваются.

Находитесь в укрытиях и не забывайте о правиле "двух стен".

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Напомним, что 9 марта враг осуществил пуск 84 ракет разного базирования. 34 ракеты были уничтожены, еще 8 не достигли своих целей. Также оккупант использовал 8 беспилотников типа Shahed-136, половина из которых была сбита.

Во Львовской области российская ракета упала прямо на частные жилые дома. На месте происшествия погибли 5 человек, полностью уничтожены два дома и повреждены хозяйственные постройки.

К тому же ракетный удар РФ потерпел и Киев. В столице пострадали три человека, также повреждены автомобили и здания.

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