Ряд украинских областей охватила воздушная тревога

Несколько украинских областей "покраснели" из-за тревоги.
В ночь на 10 марта 2023 года в нескольких украинских областях была объявлена воздушная тревога.
В частности. "покраснела" Луганская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Донецькая области и автономная республика Крым.
Причины воздушной тревоги не озвучиваются.
Находитесь в укрытиях и не забывайте о правиле "двух стен".
Напомним, что 9 марта враг осуществил пуск 84 ракет разного базирования. 34 ракеты были уничтожены, еще 8 не достигли своих целей. Также оккупант использовал 8 беспилотников типа Shahed-136, половина из которых была сбита.
Во Львовской области российская ракета упала прямо на частные жилые дома. На месте происшествия погибли 5 человек, полностью уничтожены два дома и повреждены хозяйственные постройки.
К тому же ракетный удар РФ потерпел и Киев. В столице пострадали три человека, также повреждены автомобили и здания.
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