Ряд украинских областей охватила воздушная тревога: в чем причина (карта)

В ночь на 6 февраля 2023 года в нескольких областях на юге и востоке Украины прозвучала воздушная тревога.

В частности, покраснели Запорожская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Луганская, Донецкая области и автономная республика Крым.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях и не забывайте о правиле "двух стен". Следите за сообщениями официальных властей.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Также появилась неофициальная информация об угрозе применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке. Однако пока она не подтверждена.

В то же время напоминаем, что ЗРК С-300 до 70-100 км по наземным целям от точки запуска, а ОТРК «Искандер» — до 500 км от точки запуска.

К тому же, сообщение о том, что в Покровском районе Донецкой области прогремели взрывы.