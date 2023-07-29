Рядом с местами ракетных ударов в городе Днепр развернут пункт приема заявлений от пострадавших — Нацполиция

Вечером 28 июля российские военные нанесли удары по жилой многоэтажке и административному зданию. В результате взрывов пострадали люди.

Сейчас на месте продолжают работу криминалистическая лаборатория, следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, кинологи и другие службы.

Полицейские провели поквартирный обход, принимают заявления от людей и оказывают помощь пострадавшим.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.



Работа на месте ракетной атаки продолжается: проводятся первоочередные мероприятия по документированию преступления армии РФ против мирного населения.

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По факту нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование по факту по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УДАР ПО ДНЕПРУ! РАКЕТА ВЛУЧИЛА В МНОГОЭТАЖКУ! ВСЕ что известно на данный момент

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре прогремели два мощных взрыва. В городе видны задымления после взрыва.

Кроме того, мы ранее информировали, что на месте попадания российской ракеты в Днепр оперативно создан штаб ликвидации последствий.

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