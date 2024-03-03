Рядом с телом женщины нашли 8-месячного младенца: в Одессе растет количество погибших (фото)

В Одессе растет количество погибших жителей многоэтажного дома, куда ночью на 2 марта влетел российский дрон. Погиб еще один ребенок – это уже десятая жертва атаки РФ.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Рядом с телом женщины только что найдено тело еще одного погибшего младенца. Предварительно ребенку нет и годик", — сообщил председатель ОВА.

Следует заметить, что Кипер ранее информировал, что под завалами спасатели обнаружили тело женщины. Именно у нее был погибший младенец.

В ГСЧС подтвердили гибель еще одного ребенка, которому было восемь месяцев. таким образом по состоянию на утро 3 марта известно о десяти погибших.

"Мама пыталась закрыть собой своего 8-месячного ребенка. Пыталась уберечь. Их нашли в крепких объятиях", - говорится в сообщении.

В Одесі під завалами будинку знайшли жінку з немовлям. / Фото: ГСЧС

В Одесі під завалами будинку знайшли жінку з немовлям. / Фото: ГСЧС

В Одесі під завалами будинку знайшли жінку з немовлям. / Фото: ГСЧС

Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного дома. Впрочем, под обломками могут оставаться люди.

Напомним, ночью против 2 марта РФ атаковали беспилотниками Одессу. Дрон попал в девятиэтажное здание водном из районов города. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что атака БпЛА была уплотнена, а дроны маневрировали между жилыми домами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Одессе до сих пор ищут под завалами людей! Все шокированы, что "Шахед" нанес такие разрушения

Читайте также: