Ryanair анонсировал значительное расширение в Украине: есть важное условие

Ryanair анонсировал значительное расширение в Украине: есть важное условие

Компания Ryanair начала свою работу в Украине в 2018 году. Сейчас она сотрудничает с аэропортами в пяти городах — Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Херсоне.

Ирландский лоукостер Ryanair планирует значительное расширение в Украине. Но произойдет это, только если Киев подпишет с ЕС соглашение об общем авиационном пространстве.

Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири при обращении к инвесторам компании, сообщил Reuters.

"Единственный рынок, на который я хотел бы указать, — это Украина ... Я думаю, мы станем крупным инвестором в Украине, когда они присоединятся к европейскому открытому небу", — сказал глава компании.

По словам О'Лири, главный рынок для тарифов в Украине составят заробитчане. Сейчас средняя стоимость билетов в компании составляет 40 евро за рейс.

О'Лири отметил, что всего в Украине 12 аэропортов, которые подходят для сотрудничества с Ryanair. О каких именно аэродромах говорится, чиновник не уточнил.

Напомним:

Киев в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС о совместном авиапространстве — подготовка к подписанию договора об открытом небе ведется с ноября 2013 года.

года. 28 июня Совет Европейского Союза дал согласие на подписание соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

на подписание соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина может подписать соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, котораое известно как соглашение об "открытом небе", уже осенью.

Новости мира: в ЕС дали согласие на подписание с Украиной соглашения об общем авиационном пространстве

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