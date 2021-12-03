Ryanair запускает новые рейсы из Борисполя: куда и когда будет лететь и какая цена авиабилетов

Ryanair запускает новые рейсы из Борисполя: куда и когда будет лететь и какая цена авиабилетов

Первый рейс компания совершит уже 29 марта 2022 года.

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair анонсировал запуск двух новых маршрутов из киевского аэропорта Борисполь в столицу Швеции Стокгольм и греческий остров Керкира (Корфу).

Об этом пишет портал Avianews.

Как отмечают, первый рейс Киев-Стокгольм авиакомпания выполнит 29 марта 2022 года. Самолет будет курсировать дважды в неделю во вторники и субботу.

"Минимальные тарифы на рейсы (Киев-Стокгольм - ред.) в апреле и мае находятся на уровне 40-50 евро в одну сторону. За такие деньги можно слетать только с небольшой ручной кладью, габариты которой не превышают 40х25х20 см.", — говорится в сообщении.

Рейс из Киева на греческий островной курорт Керкира Ryanair запустит 7 июня 2022 года с частотой один раз в неделю во вторники. Минимальная цена на авиабилеты с вылетами в июне и июле составляет 70-100 евро в одну сторону.

К началу 2020 года Ryanair уже летал из Киева в Швецию, однако использовал удаленный аэропорт Скавста. Теперь авиакомпания открыла базу в этих воздушных воротах, поэтому Ryanair будут использовать основной аэропорт Арланда, который расположен в 2,5 раза ближе к Стокгольму.

Avianews подчеркивают, что при бронировании перелетов за несколько месяцев вперед необходимо учитывать то, что расписание вылетов может измениться, или авиакомпания вообще отменит рейсы из-за недостаточного спроса.

Напомним, крупнейшая польская авиакомпания LOT на период зимней навигации 2021/2022 года открывает новое направление из Львова — в город Зеленая Гура, что на западе Польши.

Кроме того, Чешская компания RegioJet планирует запустить железнодорожный маршрут с сообщением Прага-Краков-Перемышль с возможностью дальнейшего доезда пассажиров во Львов. Такую инициативу хотят реализовать до конца 2021 года.

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