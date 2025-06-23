"Ряса не поможет": скольких попов УПЦ МП разоблачили на госизмене — данные СБУ

Василий Малюк рассказал о борьбе с "агентами в рясах" / © СБУ

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С начала полномасштабного вторжения с февраля 2022 года СБУ открыла более 170 уголовных производств в отношении священников УПЦ Московского патриархата. Большинство из них по статье «Государственная измена».

Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк на встрече с журналистами.

По информации главы СБУ, относительно священников УПЦ МП:

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Начаты 174 уголовных производства;

О подозрении сообщили 122 клирикам УПЦ МП.

Вынесен 31 обвинительный приговор.

Малыш заверил, что СБУ уважает свободу вероисповедания по Конституции, но когда речь идет о государственной измене, то исключений быть не может.

«Отдельное направление работы — борьба с „агентами в рясах“. Если они совершают преступления против основ нацбезопасности, или любые другие преступления, мы это квалифицируем в соответствии с действующим законодательством и привлекаем к ответственности. В Конституции есть принцип свободы совести, свободы вероисповедания, и мы это уважаем. Но если они поддерживают агрессора, то, конечно, мы документируем таких лиц. Наличие рясы и кадила не является удручающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области священника УПЦ МП, оправдывавшего агрессию РФ, приговорили к 5 годам заключения