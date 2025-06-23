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- Украина
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"Ряса не поможет": скольких попов УПЦ МП разоблачили на госизмене — данные СБУ
По словам Василия Малюка, СБУ разоблачила более 120 клириков УПЦ МП на сотрудничестве с врагом.
С начала полномасштабного вторжения с февраля 2022 года СБУ открыла более 170 уголовных производств в отношении священников УПЦ Московского патриархата. Большинство из них по статье «Государственная измена».
Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк на встрече с журналистами.
По информации главы СБУ, относительно священников УПЦ МП:
Начаты 174 уголовных производства;
О подозрении сообщили 122 клирикам УПЦ МП.
Вынесен 31 обвинительный приговор.
Малыш заверил, что СБУ уважает свободу вероисповедания по Конституции, но когда речь идет о государственной измене, то исключений быть не может.
«Отдельное направление работы — борьба с „агентами в рясах“. Если они совершают преступления против основ нацбезопасности, или любые другие преступления, мы это квалифицируем в соответствии с действующим законодательством и привлекаем к ответственности. В Конституции есть принцип свободы совести, свободы вероисповедания, и мы это уважаем. Но если они поддерживают агрессора, то, конечно, мы документируем таких лиц. Наличие рясы и кадила не является удручающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области священника УПЦ МП, оправдывавшего агрессию РФ, приговорили к 5 годам заключения