Рыбалил на озере и провалился под лед: на Волыни водолазы разыскивают 17-летнего юношу

Рыбалил на озере и провалился под лед: на Волыни водолазы разыскивают 17-летнего юношу

По состоянию на утро 4 января парня еще не нашли.

Недалеко от села Тур Ковельского района Волынской области водолазы разыскивают в водоеме 17-летнего юношу. В понедельник, 3 января, парень в обеденное время пошел порыбачить на озеро и провалился под лед.

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Об этом сообщают "Волынские Новости" со ссылкой на прессслужбу ГСЧС области.

По состоянию на утро 4 января молодого человека пока не нашли. Пропавший парень – местный житель. Поиски юноши продолжаются.

Напомним, в Киеве мужчина провалился под лед на заливе и погиб.

Как уберечь себя от провала под лед

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