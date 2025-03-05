Рыбак провалился под лед на водоеме в Днепре: в ГСЧС сообщили подробности

В Днепре под лед на водоеме вблизи улицы Высоцкого Амур-Нижнеднепровского района провалился местный рыбак.

Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области сообщило об этом 5 марта.

"Днем поступило сообщение о том, что рыбак провалился под лед на водоеме вблизи улицы Высоцкого Амур-Нижнеднепровского района в городе Днепр", – заявили в ГСЧС.

Как отметили спасатели, мужчина без признаков жизни находился примерно в 7 метрах от берега.

Водолазно-спасательное подразделение оперативно достало его из воды. Они вместе с работниками экстренной медицинской помощи немедленно приступили к проведению сердечно-легочной реанимации. Однако это уже не помогло. Медики констатировали смерть мужчины.

Напомним, в тот же день, 5 марта, на Закарпатье произошла авария с участием трех авто. По предварительным данным, за рулем одного из них находился работник ГСЧС, погибший на месте ДТП.

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