Рыбалка закончилась трагедией: в Одесской области на пруду утонул мужчина

Водолазы достали тело.
В селе Ивашкив, Кодымской территориальной громады, во время зимней рыбалки на местном пруду в 80 метрах от берега, провалился под лед и исчез мужчина.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.
Прибывшие на место происшествия водолазы достали тело и передали сотрудникам полиции. Причины и обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.
Напомним, под Николаевом 43-летний мужчина провалился под лед и не смог выбраться. Его увидели случайные прохожие. Однако идти на помощь не рискнули – расстояние до берега было более 300 метров.
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