Рыбалка закончилась трагедией: в Одесской области на пруду утонул мужчина

Рыбалка закончилась трагедией: в Одесской области на пруду утонул мужчина

Водолазы достали тело.

В селе Ивашкив, Кодымской территориальной громады, во время зимней рыбалки на местном пруду в 80 метрах от берега, провалился под лед и исчез мужчина.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

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Прибывшие на место происшествия водолазы достали тело и передали сотрудникам полиции. Причины и обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

В Запорожской области рыбака, который провалился под лед на Каховском водохранилище

Напомним, под Николаевом 43-летний мужчина провалился под лед и не смог выбраться. Его увидели случайные прохожие. Однако идти на помощь не рискнули – расстояние до берега было более 300 метров.

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