Рыбам следует прислушаться к интуиции, а Стрельцам – сделать перерыв: гороскоп по картам Таро на 8 сентября 2023 года

Карты Таро позволяют понять, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 8 сентября 2023 г. рассказывает, что Овнам следует задуматься над улучшением своего финансового положения, а Тельцам — наслаждаться тем, что они имеют.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 8 сентября 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж пентаклей"
Задумайтесь над укреплением своего финансового положения. Протестируйте любимого или любимую на жажду денег. При поиске работы выберите достойный вариант.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Девятка кубков"
Наслаждайтесь тем, что у вас есть. Произведите выходные вместе со второй половинкой. Отдохните от работы.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Колесница"
Вы знаете, куда следует двигаться, но боитесь этого. Отправьтесь в путешествие с партнером или партнершей. На работе возможны командировки.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Сила"
Освойте себя. Доверяйте внутренней силе. А для лучшей работы найдите внутренний стержень.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все меняется. В отношениях изменения неизбежны. Задумайтесь о смене работы.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева жезлов"
Действуйте. В любви добавьте страсти, а в решении рабочих вопросов будьте активнее.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди – новые открытия. Двигайтесь в отношениях и развивайтесь в профессиональной сфере.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. Убедитесь, что эти отношения не напрасны. Ищите лучший вариант для использования своего профессионализма.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Пятерка кубков"
Сил остается все меньше и меньше. Пора задуматься, стоит ли эти отношения продолжать дальше. В движении по карьерной лестнице стоит сделать перерыв.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Прекрасный период для самоуглубления. В эти выходные подумайте, куда двигаться дальше во всех сферах жизни.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Туз жезлов"
Отдайтесь страсти. Действуйте активно в отношениях. Проявите свой характер по рабочим вопросам.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Верховная жрица"
Доверяйте интуиции. В отношениях откройте сердце. Прислушивайтесь к интуиции на работе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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