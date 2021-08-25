"Рычал, как собака»: на Волыни мужчина во время драки укусил ребенка за ухо

"Рычал, как собака»: на Волыни мужчина во время драки укусил ребенка за ухо

Родственники подрались из-за генератора.

В с. Плоское Шацкого района Волынской области во время массовой семейной драки мужчина укусил за ухо несовершеннолетнего парня, который также принимал участие в противостоянии.

Об этом говорится в решении Шацкого районного суда.

Инцидент произошел 26 октября 2020, однако суд вынес приговор в августе 2021 года. Так, подозреваемый, его жена и сын поехали к дому, где живут их дальние родственники, чтобы забрать генератор к мотоциклу, который они им давали. К семье вышел несовершеннолетний потерпевший и его отец. Они передали сыну подозреваемого генератор, однако тот заявил, что это не их вещь. Тогда и начался конфликт между подозреваемым и отцом потерпевшего. На крики прибежал брат потерпевшего, после чего началась массовая драка с участием несовершеннолетнего парня, которого мужчина укусил за ухо.

У судьи несовершеннолетний рассказал, что подозреваемый повалил его на землю, после чего каким-то острым предметом пробил левую щеку, затем укусил зубами за правое ухо, при этом он "рычал ему в ухо, как пес". Парень рассказал, что из-за драки он получил травму и долго лечился. Из-за этого он две недели не ходил в школу и получил еще и моральные страдания из-за издевательств сверстников.

Подозреваемый в суде свою вину не признал. Однако суд считает, что доказательств против нападающего было достаточно. Мужчине присудили 1700 грн штрафа. Также он заплатит пострадавшему 848 грн причиненного имущественного ущерба, 8 тыс. грн моральной компенсации и процессуальные расходы потерпевшего на правовую помощь в размере 11 375 грн.

Напомним, на Закарпатье во время дискотеки парню откусили часть уха.

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