Рыдают и говорят, что "Путин х**ло": в Украине вылавливают российских оккупантов и берут их в плен (видео)

Украинские защитники вылавливают оккупантов.

В Украине продолжают задерживать российских оккупантов. Они плачут, говорят, что Путин х**ло и просятся домой.

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Видео с задержанными оккупантами публикуют Сухопутные войска ВСУ.

Так, на одном из видео при задержании оккупант разрыдался и не смог объяснить, почему он пришел с войной в Украину.

В Николаеве российских диверсантов задержали прямо посреди улицы. Они пытались укрыться в подвале многоэтажки.

Украинские защитники также обнародовали видео российской техники, которая, судя по комментариям военных, находится в плохом состоянии.

Также был обнародован видео с пленным российским захватчиком. На нем оккупант говорит: "Слава Украине и Путин х**ло".