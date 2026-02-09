Рынок аренды в Украине "переиграют": новые налоги и строгий контроль риелторов

Аренда жилья в Украине. / © iStock

В Комитете Верховной Рады по вопросам государственной власти обсуждают законодательные изменения рынка аренды жилья и риелторских услуг.

По словам главы Комитета Елены Шуляк, нынешний рынок находится в "глубокой тени": по данным Государственной налоговой службы Украины, в 2024 году официально доходы от аренды задекларировали только около 900 человек.

"Основной причиной является высокий уровень налогообложения – собственники жилья платят около 23% дохода, что сдерживает легализацию", – отметила Шуляк.

Проблемы риелторской деятельности

Комитет также обращает внимание на деятельность риелторов. В настоящее время наблюдается разрыв между профессиональными агентами и недобросовестными посредниками, часто получающими комиссию без фактического предоставления услуги.

"Мы фиксируем многочисленные случаи, когда лица, позиционирующие себя как риелторы, не демонстрируют объекты, не проверяют документы, а только получают оплату за то, что клиент самостоятельно нашел квартиру онлайн. Такие практики дискредитируют профессиональное сообщество", - подчеркнула Шуляк.

Что предлагают в законопроекте

значительное снижение налоговой нагрузки для владельцев сдаваемого в аренду жилья, чтобы стимулировать легализацию доходов;

прозрачные правила риелторской деятельности;

защиту прав граждан и повышение профессиональных стандартов.

К работе рабочей группы присоединились около 100 экспертов рынка аренды. Планируется открытый процесс обсуждения с участием представителей центральных органов власти и профильных ассоциаций.

Обязательная регистрация договоров

По словам Шуляка, власти готовят механизм обязательной регистрации договоров аренды.

"Если человек не регистрирует свой договор, к нему будет применяться высокий штраф. Когда вы понимаете, что можно получить серьезный штраф, лучше зарегистрируете договор", - пояснила депутат.

Легализация доходов открывает гражданам доступ к банковским услугам, позволяет оформлять кредиты и ипотеку, подтверждать платежеспособность. Для тех, кто не захочет показывать доходы, разработают другие стимулы, чтобы сделать белую аренду выгодной.

Действующие правила

Доходы от сдачи жилья подлежат декларированию;

Налоги составляют 19,5%: 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор;

Оплата ежеквартальная с дедлайнами 9 февраля, мая, августа и ноября;

Штраф за сокрытие доходов - от 51 до 85 тысяч гривен;

Обязанность декларировать и уплачивать налоги лежит на собственнике жилья;

Для консультаций работает "горячая линия" ДПС 0800501007 и портал tax.gov.ua.

Напомним, ранее Шуляк сообщила, что в Верховной Раде готовят законопроект для регулирования работы риелторов, который начнут разрабатывать после принятия закона о жилищной политике. По словам депутата, в Украине работают до 40 тыс. специалистов без четких стандартов качества, поэтому цель реформы — сделать их услуги прозрачными, а оплату — соответствующей реальному объему работы, а не формальному доступу к информации. Новые правила должны ввести обязательную регистрацию риелторов, требования к их квалификации, письменное оформление договоров и ответственность за нарушение.