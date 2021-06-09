Рынок добровольного медицинского страхования в Украине ежегодно растет на около 20%

В 2020 году по договорам ДМС страховые компании оказали украинцам медицинских услуг на сумму около 2,6 млрд грн.

Украинский рынок добровольного медицинского страхования (ДМС), несмотря на низкую страховую культуру населения по сравнению со странами Европы и США, ежегодно растет на около 20%.

По данным руководителя управления личного страхования компании "ИНГО" Марины Зварич, в 2020 году по договорам ДМС страховые компании оказали украинцам медицинских услуг на сумму около 2,6 млрд грн. По состоянию на сегодня услугами медицинского страхования пользуются около 700 тыс. украинцев. При этом, основная часть из них пользовалась услугами корпоративного страхования.

"Доля корпоративного медицинского страхования (ДМС), когда работодатель страхует своих сотрудников на случай болезни, в компании "ИНГО" составляет около 95% от общего портфеля ДМС. Существенных изменений в ближайшее время мы не предвидим, но фиксируем рост популярности и среди физических лиц", - сказала УНИАН руководитель управления личного страхования компании "ИНГО" Марина Зварич.

Также она рассказала о видах страховых полисов и их стоимости в зависимости от широты страхового покрытия.

По данным Зварич, самый простой и дешевый полис медицинского страхования покрывает только экстренную стационарную помощь. Сюда может входить вызов скорой помощи от частной клиники и экстренный стационар на базе государственных больниц. А затем на эту базу наслаиваются дополнительные услуги, выбранные клиентом – вплоть до стоматологии и лечебных массажей, - которые определяют финальную цену полиса.

"Самый дешевый полис можно приобрести от 1 тыс. грн в год, и даже он позволит человеку получить покрытие необходимых медикаментов при экстренном стационарном случае. Максимальную сумму назвать сложно, поскольку она зависит от наполнения программы, но, в среднем, это около 25 тыс. грн в год. Самые дорогие – детские полисы, они могут включать патронаж новорожденных и плановую вакцинацию", - пояснила Зварич.

По ее словам, финансовая выгода для застрахованного заключается в том, что все страховые компании являются большими клиентами частных клиник и пользуются дисконтами, которые могут составлять от 10% до 50%, а потому ДМС позволяет пациентам получить большее количество услуг за меньшие деньги. Однако есть и ограничения. Во всех страховых компаниях предусмотрен лимит ответственности, который, как правило, составляет от 50 до 250 тыс. грн. Если суммарные затраты на лечение пациента в течение года превышают оговоренную сумму, все дальнейшие расходы пациент должен покрывать самостоятельно.

Также существует ряд исключений из страхового покрытия. Это, прежде всего, врожденные аномалии, пороки развития, состояния, связанные с родовыми травмами, психические расстройства, косметические оперативные вмешательства, лечение ВИЧ/СПИД, инфекционных гепатитов, кроме гепатита А. Злокачественные новообразования могут входить только за отдельную дополнительную плату. То же касается туберкулеза и сахарного диабета.

Справка.

Страховая компания "ИНГО" имеет 25-летний опыт работы на рынке и входит в группу крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам страховых возмещений.

Компания имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.

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