Рынок недвижимости после войны: какие квартиры будут хорошо продаваться и почему

Что будет с ценами на недвижимость после войны и какие квартиры будут лучше продаваться — читайте в материале ТСН.ua.

По словам общественного деятеля, девелопера, депутата Львовского городского совета Назария Бербеки, рынок недвижимости после войны не должен претерпеть радикальных изменений. Особенно в том, что касается запросов клиентов. Хотя прибавятся и новые пожелания.

Также эксперт добавляет, что действительно спрогнозировать, когда рынок недвижимости заработает хотя бы на половину своей мощности, сложно. Не совсем и понятно, каким он станет после победы Украины. Здесь все зависит от разных факторов: продолжительности боевых действий, силы разрушений и т.д.

Уже сейчас во многих регионах Украины цены на недвижимость, даже квартиры в новостройках, сильно упали. Хотя такое жилье и считалось всегда наиболее привлекательным в плане инвестиций. Одни бегут от войны, другие думают, как заработать после победы.

В какое жилье можно инвестировать уже сейчас

В первую очередь, нужно учитывать риски, ведь сейчас никто не может дать вам гарантий того, что жилье уцелеет. По словам специалистов, в Украине нет полностью безопасного места.

Однако все же можно попытаться минимизировать риски. Лучше выбирать действующий объект, строительную площадку, которая продолжает работать даже в условиях войны, а не тем временем замороженную недвижимость. Оптимальная строительная динамика – если за один месяц готовность составляет 8-10%.

Просто купить любую квартиру для предстоящей перепродажи недостаточно.

Недвижимость после войны: какие квартиры будут пользоваться спросом

Традиционными запросами клиентов Назарий Бербека называет:

квартиры в компактных кварталах или в смешанной застройке разной этажности, где кроме жилья еще есть все необходимая инфраструктура (аптеки, кофейни, офисы, продуктовые магазины и супермаркеты, детские площадки, школы и т.п.);

наличие рядом комфортной зоны отдыха и/или прогулочных аллей;

безопасные внутренние дворы без автомобилей.

Однако кроме этого клиенты будут обращать внимание на другие показатели. В частности, после войны будет чрезвычайно важной безопасность комплекса (наличие подземных паркингов, которые можно использовать в качестве укрытия). Это уже даже не тренд, а реальность, к которой придется приспосабливаться.

По словам специалиста внимание также будет приковано к инклюзивности жилья и инфраструктуры. Вокруг застройки должна быть удобная придомовая территория, к квартирам – комфортный доступ. Об этих факторах идет речь уже давно, но после войны они станут еще более актуальными.

Интересно, что 90% людей, которые могут уже сегодня приобрести жилье, хотят только готовые квартиры, введенные в эксплуатацию в 2022 году. До конца 2023 года согласны ждать мало покупателей. И это нормально, по мнению Бербеки. Ведь каждому клиенту нужна уверенность в том, что он надежно вложил свои сбережения.

Как квартиры будут покупать после войны в первую очередь

В мирное время особый спрос пользовался однокомнатными квартирами. Свою популярность они не лишатся и после победы. Однако, по мнению экспертов, лучше выбирать двухкомнатные помещения размером 65—80 кв.м. Непременно поинтересуйтесь охраной и сохранностью объекта недвижимости. А еще узнайте, планирует ли застройщик устанавливать солнечные панели или генераторы, чтобы в крайнем случае обеспечить зданию хотя бы частичную автономию.

Что будет с ценами на недвижимость после войны

Уже летом 2022 цены на рынке недвижимости выросли, особенно в гривневом эквиваленте. В среднем цена на квадратный метр больше той, которая была еще в феврале 2022 года. Это, по словам Назария Бербеки, вполне нормально для страны, где идет война. Тенденция роста продолжится после войны.

На стоимость жилья, прежде всего, влияют желания клиентов, темпы возобновления строительства, ослабление гривны по отношению к доллару, удаленность региона от боевых действий и т.д.

Ко всему этому добавляется также существенное удорожание строительных материалов, усложнение логистики.