Рынок недвижимости в Украине на грани изменений: выростут ли цены на жилье

Аренда / © ТСН.ua

Реклама

Украинский рынок недвижимости оказался в точке неопределенности: эксперты расходятся в прогнозах по ценам на жилье. Одни указывают на удорожание из-за роста стоимости материалов и спроса, другие отмечают низкую покупательскую активность и отсутствие доступной ипотеки.

Об этом пишет портал Oksagen.

Почему цены могут расти?

Эксперты, прогнозирующие повышение цен, называют ключевым фактором роста стоимости строительных материалов на 35–45% начала полномасштабной войны. Эта тенденция сохраняется, усложняя строительство. Объемы нового жилья остаются ограниченными: многие девелоперы избегают новых проектов из-за нестабильности, а дефицит жилья, по оценкам, удастся преодолеть только десятилетия спустя.

Реклама

Дополнительное давление на рынок оказывает внутренняя миграция: семьи из прифронтовых регионов переезжают в более безопасные города, что повышает спрос на жилье. После войны эксперты ожидают всплеск “отложенного спроса” и активизацию инвесторов, что может еще больше подтолкнуть цены вверх.

Что сдерживает рост цен?

В противоположность оптимистическим прогнозам часть экспертов считает, что оснований для подорожания нет. Спрос на квартиры за последний год снизился более чем на 3% по данным профильных площадок. Неопределенность в стране вынуждает украинцев откладывать крупные покупки, а ограниченная доступность ипотечных программ тормозит развитие рынка.

Особенно это заметно на вторичном рынке, где продавцы надеются на повышение цен, а покупатели ждут скидок. Такой дисбаланс между ожиданиями сторон сдерживает активность.

Рынок аренды демонстрирует стабильный, но умеренный рост. В августе 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 7712 грн., что соответствует уровню инфляции. Эксперты отмечают, что аренда остается более предсказуемой по сравнению с рынком купли-продажи.

Реклама

Напомним, что Кабинет министров пообещал урегулировать рынок риелторских услуг, предупредив, что цена на их услуги может измениться.