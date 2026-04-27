Рынок горючего в Украине: эксперт объяснил, о чем свидетельствуют текущие цены

В Украине рынок горючего сейчас сбалансировался, а цены соответствуют реальному спросу и предложению. В то же время, прогнозировать их дальнейшие изменения сложно из-за нестабильности на мировых рынках.

Об этом заявил эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире "Новости Live".

По словам директора компании «А-95», с начала полномасштабной войны цены на горючее пережили несколько резких волн. Сначала они выросли почти вдвое – до 1500 долларов за тонну, впоследствии снизились до 1000 долларов, а позже снова поднялись примерно до 1200 долларов.

Несмотря на такую волатильность, украинский рынок горючего смог выровняться. В настоящее время ситуация свидетельствует о постепенной стабилизации.

Куюн отмечает, что в течение последних недель оптовые цены даже ниже розничных. Разница между ними вернулась к показателям, характерным для рынка до полномасштабной войны.

«Это говорит о том, что рынок находится в равновесии. Те цены, которые есть сегодня, рыночные», — завершил Куюн.

Как отмечалось, во втором квартале 2026 года цены на топливо в Украине будут оставаться высокими и зависеть, прежде всего, от мировых котировок на нефть и валютного курса, а также от налоговых факторов и маржи АЗС. Эксперты рассматривают разные сценарии: от относительной стабилизации до резкого роста, в частности, в случае подорожания нефти возможна психологическая отметка около 100 грн за литр. В то же время, даже при благоприятных условиях существенного удешевления в ближайшее время не ожидается. Традиционно, дороговизна горючего и дальше будет давить на цены товаров и услуг.

