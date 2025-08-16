Рынок труда после войны: на кого будут охотиться работодатели

Строитель / © pixabay.com

Украинский бизнес развивается даже в условиях войны. В послевоенной Украине популярнейшими профессиями будут те, которые связаны с восстановлением страны. Так, работодатели будут остро нуждаться в рабочих, а также в специалистах в сфере строительства и телекоммуникаций.

Об этом сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

По ее словам, после завершения войны в Украине экономика потребует восстановления во всех секторах, что неизбежно создаст высокий спрос на рабочую силу.

По прогнозам Всемирного экономического форума, изложенным в отчете Future of Jobs Report 2025, ведущими направлениями останутся технологические специальности, в частности, связанные с анализом данных, автоматизацией и разработкой инновационных решений.

Среди наиболее перспективных вакансий будущего:

специалист по финансовому инжинирингу

эксперт по машинному обучению

разработчик DataOps

аналитик виртуальной и дополненной реальности

другие ИТ-специалисты, способные работать с большими данными и искусственным интеллектом

Растущий спрос на цифровые профессии обусловлен тем, что почти все отрасли экономики переходят на автоматизированные процессы и нуждаются в специалистах, которые могут быстро внедрять и поддерживать технологические решения. Несмотря на технический прогресс, человеческий фактор остается критически важным.

Особую ценность приобретут профессии, ориентированные на взаимодействие с людьми и поддержку их благосостояния.

Среди таких специальностей:

преподаватели и тренеры

врачи, медсестры и реабилитологи

социальные работники

коучи и специалисты по профессиональному развитию

После войны строительная отрасль, агросектор и промышленность будут переживать подъем.

Спрос сохранится на:

строителей

работников пищевой промышленности

водителей

специалистов по обслуживанию станков с программным управлением

электрогазосварщик

токарей

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 средняя заработная плата в Украине выросла на 24,1% и составила 23 460 гривен.