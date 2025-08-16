- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 298
- Время на прочтение
- 2 мин
Рынок труда после войны: на кого будут охотиться работодатели
После войны в Украине особенно будут востребованы профессии строителей, коммунальщиков и врачей.
Украинский бизнес развивается даже в условиях войны. В послевоенной Украине популярнейшими профессиями будут те, которые связаны с восстановлением страны. Так, работодатели будут остро нуждаться в рабочих, а также в специалистах в сфере строительства и телекоммуникаций.
Об этом сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.
По ее словам, после завершения войны в Украине экономика потребует восстановления во всех секторах, что неизбежно создаст высокий спрос на рабочую силу.
По прогнозам Всемирного экономического форума, изложенным в отчете Future of Jobs Report 2025, ведущими направлениями останутся технологические специальности, в частности, связанные с анализом данных, автоматизацией и разработкой инновационных решений.
Среди наиболее перспективных вакансий будущего:
специалист по финансовому инжинирингу
эксперт по машинному обучению
разработчик DataOps
аналитик виртуальной и дополненной реальности
другие ИТ-специалисты, способные работать с большими данными и искусственным интеллектом
Растущий спрос на цифровые профессии обусловлен тем, что почти все отрасли экономики переходят на автоматизированные процессы и нуждаются в специалистах, которые могут быстро внедрять и поддерживать технологические решения. Несмотря на технический прогресс, человеческий фактор остается критически важным.
Особую ценность приобретут профессии, ориентированные на взаимодействие с людьми и поддержку их благосостояния.
Среди таких специальностей:
преподаватели и тренеры
врачи, медсестры и реабилитологи
социальные работники
коучи и специалисты по профессиональному развитию
После войны строительная отрасль, агросектор и промышленность будут переживать подъем.
Спрос сохранится на:
строителей
работников пищевой промышленности
водителей
специалистов по обслуживанию станков с программным управлением
электрогазосварщик
токарей
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 средняя заработная плата в Украине выросла на 24,1% и составила 23 460 гривен.