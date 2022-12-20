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Рынок земли в Украине: где дороже всего продают чернозем

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Рынок земли в Украине: где дороже всего продают чернозем

Фото: УНИАН

В декабре стоимость чернозема выросла.

От начала рынка земли, с 1 июля 2021-го, в Украине продали 311 157 гектаров земли.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

С июля 2021 года по декабрь 2022 было заключено 137 556 соглашений. Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5661 нотариус.

К слову, за десять месяцев войны было заключено 36590 сделок на рынке земли, они охватывают площадь в 66631 га.

В Министерстве отмечают, что средняя цена 1 га земли в Украине с начала декабря увеличилась более чем на 9 тыс. Сейчас она составляет 47 227 грн.

Дороже всего стоит гектар чернозема:

  • в Киевской области – 243,1 тыс. грн,
  • Львовской – 180,4 тыс. грн,
  • Сумской – 150,8 тыс. грн,
  • Черновицкой – 82,7 тыс. грн,
  • Хмельницкой – 54,1 тыс. грн.

Напомним, экономист Олег Пендзин предполагает, что в следующем году курс гривны будет крепче, чем все считают сейчас. В госбюджете-2023 официальный среднегодовой курс заложен в 42 гривны.

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Дата публикации
Просмотры
1308
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