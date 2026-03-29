Рысь Степан из Киевского зоопарка так и не похудел: как выглядит животное
Рысь Степан в Киевском зоопарке покоряет посетителей своим весом и харизмой.
В Киевском зоопарке люди посещают рысь Степана. Восьмилетний хищник с избыточным весом стал настоящим символом бодипозитива и звездой соцсетей. Однако за забавной внешностью стоит драматическая история выживания в неволе.
Степану сейчас восемь лет, но большую часть жизни он провел в ужасных условиях. Его держали в тесных клетках ресторанов и частных кафе как «живое украшение». Именно из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания в частных руках рысь набрала лишние килограммы.
Только в 2024 году благодаря усилиям волонтеров животное удалось освободить и передать в Киевский зоопарк.
После переезда в столичный зоопарк Степан прошел длительный курс реабилитации. Сейчас он живет в условиях, максимально приближенных к естественным.
Киевляне шутят: «Если рысь Степан еще не похудел до лета, то и нам не надо».
