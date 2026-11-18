Рысь в Чернобыле заглянула в камеру / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чернобыльском заповеднике фотоловушка запечатлела рысь, которая подошла к камере настолько близко, что в кадре оказались только её морда и глаза.

Фотографии были опубликованы на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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На фотографиях видно, как дикое животное подошло к фотоловушке и заглянуло прямо в объектив.

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Сотрудники заповедника с юмором прокомментировали необычные кадры.

«Говорят, глаза — зеркало души… Но когда на тебя так смотрит рысь, лучше не пытаться прочитать её мысли», — добавили в заповеднике.

Рысь / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Рысь (Lynx) — род хищных млекопитающих семейства кошачьих, насчитывающий четыре современных вида. Эти животные обитают в Евразии и Северной Америке.

Рысь можно узнать по характерным чёрным кисточкам на ушах, короткому хвосту, длинным лапам и выразительной округлой морде. Масса тела, в зависимости от вида, составляет от 5 до 30 кг.

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Окрас меха варьируется от коричневого до золотистого и бежевого, иногда с тёмными пятнами. Грудь, живот и внутренние части лап у рысей покрыты белым мехом. Его густота, длина и размеры лап зависят от климатических условий среды обитания животных.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике была замечена самая крупная сова, обитающая в Украине. Этот редкий ночной хищник способен летать практически бесшумно и находить добычу даже в темноте.

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